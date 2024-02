Toyo Ink Sc Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Artience-Aktie zeigt, dass diese derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2400,56 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2956 JPY liegt, was einer Abweichung von +23,14 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 2719,92 JPY, was einer Abweichung von +8,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass Artience überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,3, was bedeutet, dass Artience weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Artience wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die Gesamtanalyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie ebenfalls die Note "Neutral" vergeben.