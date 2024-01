Toyo Gosei Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Toyo Gosei-Aktie befindet sich laut der technischen Analyse aktuell mit einem Kurs von 8340 JPY 6,5 Prozent über dem GD200 (7830,7 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 7046,6 JPY, was einem Abstand von +18,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Toyo Gosei-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Toyo Gosei wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Zusammenfassend ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyo Gosei-Aktie zeigt, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Toyo Gosei-Aktie.