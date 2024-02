Toyo Engineering Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Toyo Engineering-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 661,67 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 808 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +22,12 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 788,12 JPY, was einen Abstand von +2,52 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toyo Engineering-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 49,25 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Toyo Engineering.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Toyo Engineering-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".