Toyo Engineering Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Toyo Engineering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 619,9 JPY verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 787 JPY weicht um +26,96 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 686,48 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,64 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toyo Engineering-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für die Toyo Engineering-Aktie liegt bei 32,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Toyo Engineering-Aktie also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Toyo Engineering-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Toyo Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Toyo Engineering-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem RSI und der Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.