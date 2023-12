Toyo Engineering Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Toyo Engineering wird von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten beiden Wochen neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Überwiegend neutrale Themen wurden in Bezug auf diesen Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toyo Engineering-Aktie liegt bei 48, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 45,86 beträgt. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Engineering-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +18,76 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +10,2 Prozent, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz einbezogen. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb für diesen Faktor eine "neutrale" Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird Toyo Engineering daher als "neutraler" Wert betrachtet.