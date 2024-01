Toyo Drilube Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Toyo Drilube-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2363,06 JPY verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2775 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2517,06 JPY über dem aktuellen Kurs (+10,25 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Toyo Drilube zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,46 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 31,64 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Toyo Drilube waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Auch die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Toyo Drilube-Aktie somit ein "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung und der Diskussionsintensität.