Toyo Business Engineering Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Business Engineering-RSI liegt bei 40,52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 44,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das Rating des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Business Engineering-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3401,39 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4210 JPY (+23,77 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Werte auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Business Engineering-Aktie führt.

Die Diskussion in den Social Media der letzten Tage zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Business Engineering. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktivität der Beiträge sowie die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie von Business Engineering führt.

Insgesamt erhält Business Engineering sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf die Anlegerstimmung und den langfristigen Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating.