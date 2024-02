Toyo Business Engineering Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Business Engineering-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +7,76 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3895 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Abweichung von -10,22 Prozent, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis entsteht. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 99,16 Punkten, was auf eine überkaufte Situation für die Business Engineering-Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 hingegen zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird eine neutrale Anleger-Stimmung für Business Engineering deutlich. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen für Business Engineering in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Business Engineering-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung erhält, während die kurzfristige Analysebasis zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.