Toyo Asano Foundation Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Toyo Asano Foundation notiert derzeit bei 1973 JPY und liegt damit um +4,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). In der kurzfristigen Einschätzung bedeutet dies eine neutrale Bewertung. Auf Basis des GD200 der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,48 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toyo Asano Foundation-Aktie beträgt aktuell 63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,26 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde die Toyo Asano Foundation von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.