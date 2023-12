Toyo Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Toyo -Chuo-ku. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,18, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse befasst sich mit trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Toyo -Chuo-ku beträgt derzeit 1356,2 JPY, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1323,22 JPY, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Auch das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet führen zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie von Toyo -Chuo-ku. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung für diese Aktie.