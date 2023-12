Toyo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Toyo-Chuo-ku beträgt der RSI 73,4, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 48,95 beläuft, ergibt eine Bewertung von "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Toyo-Chuo-ku wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen bleibt unverändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral, ohne signifikante Änderungen in den Diskussionen über das Unternehmen Toyo-Chuo-ku in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toyo-Chuo-ku bei 1355,83 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1343 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der Aktie liegt bei 1318,58 JPY, was einen Abstand von +1,85 Prozent ergibt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.