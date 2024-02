Toyo Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Toyo -Chuo-ku wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 45,31 führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält Toyo -Chuo-ku insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Toyo -Chuo-ku veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Technisch gesehen zeigt der aktuelle Kurs von 1493 JPY eine positive Entfernung von +8,87 Prozent vom GD200, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 1423,78 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Toyo -Chuo-ku-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso erfährt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat.

Insgesamt erhält die Toyo -Chuo-ku-Aktie gemäß der Analyse ein "Neutral"-Rating.