Townsquare Media Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Anleger-Sentiment gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Townsquare Media veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Townsquare Media-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,12 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,53 USD, was einem Unterschied von +4,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,66 USD wurde analysiert und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert (-1,22 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 58,61 Punkten, was bedeutet, dass die Townsquare Media-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 49,73).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird auch festgestellt, dass über Townsquare Media weniger diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.