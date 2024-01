Townsquare Media Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Townsquare Media-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 10,63 USD, was einer Entfernung von +7,92 Prozent vom GD200 (9,85 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung hin. Im Vergleich dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 9,93 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal mit einem Abstand von +7,05 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Townsquare Media-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes der Townsquare Media-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Townsquare Media-Aktie veröffentlicht, und in den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um dieses Unternehmen befasst. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Townsquare Media als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 12,86, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 41,44 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.