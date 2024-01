Towngas China Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Gasversorger Towngas Smart Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche. Mit einer Dividendenrendite von 4,25% im Vergleich zu 5,84% liegt das Unternehmen 1,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich Towngas Smart Energy gegenüber anderen Unternehmen im Versorgungssektor als überdurchschnittlich stark. Mit einer Rendite von -12,94% liegt das Unternehmen mehr als 5% über der durchschnittlichen Jahresperformance von -18,25% in der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Towngas Smart Energy als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 76,47, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 53,75 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Kommentare und Diskussionen spiegeln eine pessimistische Haltung gegenüber dem Unternehmen wider. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich Towngas Smart Energy in verschiedenen Bereichen uneinheitlich bewertet, mit einer eher negativen Tendenz bei den Dividenden und der Anleger-Stimmung, aber einer überdurchschnittlichen Aktienkursperformance.