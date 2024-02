Towngas China Aktie: Einfach unglaublich

Die Dividendenpolitik von Towngas Smart Energy wird derzeit von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 5 liegt, was einer negativen Differenz von -0,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse schneidet die Towngas Smart Energy ebenfalls nicht gut ab. Mit einem Kurs von 2,71 HKD liegt sie aktuell 12,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 19,1 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 70,97 für die Towngas Smart Energy eine überkaufte Situation an, was zu einer weiteren negativen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie eine negative Gesamtbewertung, basierend auf den genannten Kriterien.