Townebank Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktienanalyse der Towne Bank-portsmouth Va-Aktie zeigt, dass Analysten das Wertpapier derzeit positiv bewerten. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Obwohl es in den letzten 30 Tagen keine Updates gab, wird die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (27 USD) als Abwärtspotential von -11,5 Prozent eingestuft, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 9,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Towne Bank-portsmouth Va zahlt, was 41 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Towne Bank-portsmouth Va eine Rendite von -15,54 Prozent erzielt, was 20,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,75 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 11,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Towne Bank-portsmouth Va als überverkauft betrachtet werden, mit einem RSI von 9,48 für 7 Tage und einem RSI von 22 für 25 Tage. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Gut" bewertet.