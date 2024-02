Townebank Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Aktie von Towne Bank-portsmouth Va abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Towne Bank-portsmouth Va. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 27 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -2,7 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 27,75 USD. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie von Towne Bank-portsmouth Va.

Die Dividendenrendite von Towne Bank-portsmouth Va liegt derzeit bei 3,68 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 138,86 % für "Handelsbanken". Mit einer Differenz von 135,17 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Towne Bank-portsmouth Va untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Towne Bank-portsmouth Va in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Towne Bank-portsmouth Va bei -7,53 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -2,03 Prozent liegt. Auch in diesem Bereich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.