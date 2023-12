Town Ray Holdings Ltd Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Town Ray-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 55, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 57,14 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und die Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Town Ray in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Town Ray-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur geringfügig ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Town Ray-Aktie daher sowohl nach RSI-Bewertung, Sentiment und Buzz, Anleger-Sentiment und technischer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.