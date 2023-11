Town Health International Medical Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Town Health Medical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Town Health Medical-Aktie ergibt sich ein Wert von 71,43 für den RSI7 und 65 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Town Health Medical 0,36 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,22 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Town Health Medical. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Im Branchenvergleich erzielte Town Health Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -5,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,25 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,13 Prozent hatte, lag Town Health Medical um 3,13 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.