Town Health International Medical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Town Health Medical liegt derzeit bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 34 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Town Health Medical aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 71,43 überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Town Health Medical liegt aktuell bei 0,36 %, was einen geringeren Ertrag von 3,61 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Town Health Medical wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung als "Neutral".