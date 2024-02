Town Health International Medical Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Town Health Medical beträgt das aktuelle KGV 33. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 19. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Town Health Medical daher derzeit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Town Health Medical liegt bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 52,38) führt zu einem "Neutral"-Rating. Daher bekommt Town Health Medical in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Town Health Medical eine Performance von -1,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -22,64 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +21,41 Prozent für Town Health Medical entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -26,94 Prozent, wobei Town Health Medical 25,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien haben signifikante Unterschiede gezeigt. Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Town Health Medical daher für diese Analysestufe ein "Neutral"-Rating.