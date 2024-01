Town Health International Medical Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Town Health Medical wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Zum einen spielt die Kommunikation im Netz eine Rolle: Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten normal, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, und hier zeigt sich, dass die Aktie von Town Health Medical als überbewertet gilt. Das KGV liegt 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet.

Zuletzt wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Town Health Medical bei 0,36 Prozent liegt. Dies ist 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie als unrentables Investment.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie von Town Health Medical, basierend auf den verschiedenen Kriterien.