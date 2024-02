Tower Semiconductor Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Tower Semiconductor verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -30,89 Prozent, was mehr als 606 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 3904,85 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Tower Semiconductor eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten. Daher erhält sie insgesamt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt positiv für die Tower Semiconductor-Aktie sind. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tower Semiconductor zeigt sich mit einer Ausprägung von 20,16 und einem RSI25 von 37,46 als "Gut" bzw. "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Tower Semiconductor auf Basis verschiedener Indikatoren.