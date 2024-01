Tower Semiconductor Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Technische Analyse: Die aktuelle charttechnische Entwicklung der Tower Semiconductor-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 33,23 USD. Der letzte Schlusskurs (29,8 USD) weist einen deutlichen Unterschied von -10,32 Prozent auf. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (27,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +7 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Tower Semiconductor-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Branchenvergleich Aktienkurs: Innerhalb der vergangenen 12 Monate verzeichnete Tower Semiconductor eine Performance von -31,92 Prozent. Im Branchenvergleich der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -57,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsanstieg von 25,13 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite bei 8,38 Prozent, wobei Tower Semiconductor um 40,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tower Semiconductor besonders positiv diskutiert. Über sieben Tage dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Tower Semiconductor insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Tower Semiconductor 1 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 29,8 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 17,45 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 35 USD aus. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".