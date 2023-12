Tower Semiconductor Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Tower Semiconductor wird der RSI auf kurzfristiger Basis für die letzten 7 Tage und auf etwas längerfristiger Basis für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Tower Semiconductor liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 37,24), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Tower Semiconductor daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Tower Semiconductor von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

Von Analysten liegen für Tower Semiconductor in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat gibt es keine Analystenupdates zu Tower Semiconductor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 35 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung von 15,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,37 USD) entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Analysten also eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tower Semiconductor bei -31,92 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,38 Prozent, wobei Tower Semiconductor um 56,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im letzten Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.