Tower Semiconductor Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird für die Tower Semiconductor ein RSI-Wert von 7,61 ermittelt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 23, was weiterhin auf eine Überverkaufssituation hindeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Tower Semiconductor langfristig das Rating "Gut", basierend auf einer Einschätzung von 1 Mal "Gut" und 0 Mal "Neutral" oder "Schlecht" in den letzten 12 Monaten. Auch der aktuelle Kurs von 30,01 USD wird von Analysten positiv bewertet, die eine Kursentwicklung von 16,63 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 35 USD prognostizieren.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses (GD) zeigt eine Abweichung des Kurses der Tower Semiconductor von -12,2 Prozent gegenüber dem GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 eine Abweichung von +18,95 Prozent auf, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für die Tower Semiconductor in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.