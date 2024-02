Tower Semiconductor Aktie: Abwarten

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Tower Semiconductor überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Tower Semiconductor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 31,01 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 33,92 USD weicht um +9,38 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,84 USD) liegt mit einem Schlusskurs von +13,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ein eher negatives Bild ergeben. Die Aktivität war unterdurchschnittlich, und die Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "schlecht".

Ein Blick auf die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten eine "gut" und keine "neutral" oder "schlecht" Bewertung abgegeben wurde. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "gut". Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel wird auf 35 USD geschätzt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "gute" Bewertung durch institutionelle Analysten.