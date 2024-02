Tower Hill Mines Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tower Hill Mines-Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 86,67 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tower Hill Mines-Aktie mit 0,71 CAD 16,39 Prozent über dem GD200 (0,61 CAD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50 hingegen liegt bei 0,76 CAD, was eine negative Einschätzung aufgrund eines Abstands von -6,58 Prozent bedeutet. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Tower Hill Mines-Aktie eine Rendite von 0 % auf, was 3,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".