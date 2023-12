Tower Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Tower-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Tower weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Tower derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 CAD, während der Kurs der Aktie (0,11 CAD) um -26,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 CAD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Tower-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,33 Prozent erzielt, was 11,84 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,49 Prozent, wobei Tower aktuell 11,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.