Tower Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Tower wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tower überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Überkauf- oder Überverkaufssituation an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Tower festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tower daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tower derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tower-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 CAD liegt, was einer Abweichung von -31,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses von -8,33 Prozent und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Zusammenfassend erhält die Tower-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.