Tower Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tower. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im Fall von Tower wird die Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Tower-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 70, was darauf hindeutet, dass Tower überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Tower ein aktuelles Niveau von 0,11 CAD. Dies führt aufgrund des Handelskurses von 0,06 CAD zu einem Abstand von -45,45 Prozent, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, dessen GD50 derzeit bei 0,1 CAD liegt und damit zu einer Differenz von -40 Prozent führt, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Tower weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik führt.

