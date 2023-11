Tower Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Tower ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu der neutralen Einschätzung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage, das ebenfalls neutral ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tower-Aktie liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 59 eine neutrale Situation an, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Tower-Aktie als neutral bewertet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, wobei der Kurs der Aktie leicht über dem Trendsignal liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Tower-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.