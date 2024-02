Tower Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Tower-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,11 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,06 CAD um 45,45 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,1 CAD liegt mit dem letzten Schlusskurs um 40 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Tower-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zur Tower-Aktie veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Tower-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,33 Prozent erzielt, was 0,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,62 Prozent, und die Tower-Aktie liegt aktuell 0,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Dadurch wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.