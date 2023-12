Towa Foodrvice-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Towa Food Service-Aktie liegt bei 64,29 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zum üblichen Niveau liegt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ waren und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Towa Food Service befasst hat.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Towa Food Service-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 1704,36 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt bei 1801 JPY, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Ein Blick auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen ähnlichen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Towa Food Service-Aktie damit eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, das Sentiment, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.