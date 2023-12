Towa Foodrvice Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Die Towa Food Service-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre Performance zu bewerten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 1704,36 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1801 JPY liegt, was einer positiven Abweichung von +5,67 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Für die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 1867,28 JPY, was einer geringeren Abweichung von -3,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz bezüglich der Towa Food Service-Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 64,29, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Towa Food Service-Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Towa Food Service beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale Bewertung für die Towa Food Service-Aktie in verschiedenen Kategorien.