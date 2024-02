Towa Foodrvice Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Towa Food Service liegt bei 48,62 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Towa Food Service-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +9,55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1875,08 JPY, was einer Abweichung von +3,68 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf Towa Food Service. Dies spiegelte sich in einer "Gut"-Einschätzung wider. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Towa Food Service. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Towa Food Service daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.