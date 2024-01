Towa Foodrvice Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Towa Food Service wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 25,62 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Towa Food Service-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, zeigt sich ein Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Gesprächen der Anleger über das Unternehmen Towa Food Service in den letzten ein bis zwei Tagen zu verzeichnen waren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment sowie der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet.