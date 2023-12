Towa Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Towa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Aktie Towa. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 47,4 Punkte, was bedeutet, dass Towa derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 35,84 Punkten, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Towa derzeit bei 3303,1 JPY. Angesichts des aktuellen Aktienkurses von 6650 JPY ergibt sich ein Abstand von +101,33 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5626,2 JPY, was einer Differenz von +18,2 Prozent entspricht und ebenfalls als positives Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare und Bewertungen bezüglich Towa neutral waren, und auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Darüber hinaus lässt sich die Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Towa in diesem Bereich die Gesamtbewertung "neutral".