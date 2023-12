Towa Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Towa":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Towa wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Towa liegt bei 64,77 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50,89 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Weitere weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz werden ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionsintensität rund um Towa zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Towa somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Towa-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +91,54 Prozent auf, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Towa-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.