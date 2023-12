Towa Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Towa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Towa liegt der RSI bei 30,69, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 43,68, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich bei Towa in den vergangenen Wochen kaum Veränderung. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke erhalten eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Towa in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als neutral. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Towa bei 3608,14 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 7230 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen positive Abstände auf und führen zu einer insgesamt positiven Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Towa-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.