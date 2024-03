Tourn International AB Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tourn wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 34,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Tourn weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 liegt der Wert bei 40,5, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tourn zeigt sich neutral, da es weder überwiegend positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch das Meinungsbild war in den letzten Tagen ausgeglichen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Tourn-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Tourn weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden.

Zusammenfassend ergibt sich für Tourn eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, als auch die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.