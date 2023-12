Tourn International AB Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Tourn-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,17 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 40,36, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Jedoch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tourn. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett ignoriert wird, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Somit erhält die Tourn-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.