Tourn International AB Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung der Anleger für die Tourn-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tourn liegt bei 71,95, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 62,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Tourn-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tourn-Aktie ein Gesamtrating von "Schlecht" sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch die technische Analyse.