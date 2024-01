Tourmaline Oil Aktie: Das wird teuer!

Tourmaline Oil: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und Relative Strength Index

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Tourmaline Oil wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Zudem erfuhr die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tourmaline Oil in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 15,53 und liegt damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Tourmaline Oil eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Tourmaline Oil eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was 73,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls untersucht, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,45 Punkten, was bedeutet, dass die Tourmaline Oil-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine eher negative Einschätzung für Tourmaline Oil hinsichtlich des Sentiments, der Fundamentaldaten und des Relative Strength Index.