Tourmaline Oil Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Tourmaline Oil hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 15,4 Prozent erzielt, was 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,68 Prozent verzeichnet, hat Tourmaline Oil mit 7,73 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Tourmaline Oil derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 64,38 CAD, während der Kurs der Aktie (59,63 CAD) um -7,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 58,96 CAD zeigt eine Abweichung von +1,14 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Tourmaline Oil mit einer Ausschüttung von 1,9 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,39 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 3,49 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tourmaline Oil aktuell 10, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem Durchschnitt von 50 zeigt, dass Tourmaline Oil unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.