Das Tourismusbüro der Regierung von Macau bietet Flug-, Bus- und Fährtickets zum Nulltarif an

Macau (ots/PRNewswire) -Jede Menge Rabatte, um Macau von seiner besten Seite zu genießenNach der Lockerung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung hat das Tourismusbüro der Regierung von Macau (MGTO) eine gemeinsame Werbekampagne mit Air Macau gestartet, um ausländische Touristen nach Jahren der Reisebeschränkungen zu einem Besuch der Stadt zu animieren. Ab sofort und bis zum 30. Juni 2023 können Touristen von einem zeitlich begrenzten „Buy One Get One Free"-Angebot profitieren. Beim Kauf eines Hin- und Rückflugtickets bei Air Macau für Flüge, die von Singapur, Südkorea, Japan, Thailand oder Vietnam aus starten, erhalten sie ein weiteres Ticket kostenlos.Doch das MGTO möchte nicht nur die Anreise per Flugzeug attraktiver machen, sondern auch mit anderen Verkehrsmitteln. Gemeinsam mit den örtlichen Verkehrsbetrieben hat das MGTO das Programm „Macao Treat" ins Leben gerufen. Danach erhalten Touristen, die in Macau übernachten, kostenlose Rückfahrtickets, um so einen Anreiz für längere Aufenthalte zu schaffen. Das Angebot gilt für Personen mit Wohnsitz in Hongkong sowie für taiwanesische und internationale Touristen, die Hongkong besuchen. Während der Laufzeit dieser Werbeaktion vom 10. April bis zum 30. Juni gilt das Programm für die meisten Verkehrsbetriebe, wie zum Beispiel für die Anreise auf dem Landweg über HK-MO Express, One Bus Hong Kong Macau und Eternal East Cross-Border Coach, sowie für die Anreise über dem Seeweg über TurboJet und Cotai Water Jet – die Anreise mit der Fähre dauert nur eine Stunde.Der Charme der macauischen KulturMacau wurde 2017 von der UNESCO zur „Kreativen Stadt der Gastronomie" erklärt und ist bekannt für seine kulinarische Vielfalt, was die Gastronomie zu einer der besten Gelegenheiten macht, Macau zu erleben. Mit einer Mischung aus portugiesischem und chinesischem Erbe können Touristen den Ost-meets-West-Chic der Stadt genießen, wenn sie durch die Straßen und Gassen schlendern, die UNESCO-Weltkulturerbestätten besichtigen und sich von den modernen Einkaufs- und Unterhaltungszentren inspirieren lassen.Damit die Besucher den facettenreichen Charme Macaus erleben können, hat MGTO die Kampagne „Experience Macao, Unlimited" (Macao unbegrenzt erleben) mit einer Vielzahl von thematischen Veranstaltungen ins Leben gerufen, die die lokale Kunst- und Kulturszene mit einem Feuerwerk an Lebendigkeit bereichern. Von April bis Dezember sind folgende Events geplant: „Spring into Arts" im April, „May there be FUN" der Mai im Mai, „Tasty June" für Juni, „Summer Heat is On" im Juli und August, „Autumn Delights" im September, „Festive October" im Oktober, „November Formula" im November und „Dazzling Winter" imDezember.Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites von Macao Government Tourism Office und Air Macau.https://www.macaotourism.gov.mo/http://www.airmacau.com.mo/#/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2048141/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-tourismusburo-der-regierung-von-macau-bietet-flug--bus--und-fahrtickets-zum-nulltarif-an-301791650.htmlPressekontakt:yanisso@guruonline.com.hkOriginal-Content von: Macao Government Tourism Office, übermittelt durch news aktuell