Tourism Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Jia Yao hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 331,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -7,17 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jia Yao eine Outperformance von +338,45 Prozent in diesem Branchenvergleich vorweisen kann. Auch im "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,17 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Jia Yao mit einer Überperformance von 338,45 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wer die Dynamik des Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für Jia Yao beträgt der RSI 31,71, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 64,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Jia Yao.

Die Dividendenrendite von Jia Yao beträgt derzeit 1,09 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Behälter & Verpackung") von 6,04 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,96 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Jia Yao weist ein KGV von 81,79 auf, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 51,33. Dies führt zu einer Überbewertung von 59 Prozent und daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.