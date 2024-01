Tourism Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "DIGITAL CHINA HOLDIN":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jia Yao liegt derzeit bei 82,48, was 91 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb Jia Yao in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion auf sozialen Medien ein neutrales Signal, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jia Yao bei 3,96 HKD liegt, was -4,12 Prozent vom GD200 (4,13 HKD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,59 HKD, was einem Abstand von -13,73 Prozent entspricht, was wiederum ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Jia Yao-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Jia Yao eine Rendite von 352,68 Prozent erzielt, was 348 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,09 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jia Yao mit 347,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.