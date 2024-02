Tourism Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Jia Yao neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jia Yao-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,46, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 43,55, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Zusammen ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich die Jia Yao Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies gibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jia Yao in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Behälter & Verpackung"-Branche hat die Jia Yao Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +360,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent hatte, hat die Jia Yao Aktie mit einer Performance von 352,68 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jia Yao Aktie mit einem Wert von 82,48 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 29. Dieser verhältnismäßig hohe Wert führt dazu, dass die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.